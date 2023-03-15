Морпехи за день уничтожили 21 россиянина и 3 танка

Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.

"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. В течение суток, 13 марта, морские пехотинцы уничтожили 11 россиян, 2 танка и 1 БМП", - пишут морпехи.

Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огненное поражение по агрессору. Украинцы уничтожили один танк и десять россиян.

Окончательные потери врага уточняются.