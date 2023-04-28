Морпехи уничтожили за неделю почти 150 россиян, 4 артсистемы и 2 хранилища с российскими боеприпасами
Украинские морские пехотинцы продолжают ликвидировать российских окупантов, воюющих против нашей страны
Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.
"Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Артиллерийские воинские части и подразделения ВМС наносили огненное поражение по российским оккупантам", - пишут морские пехотинцы.
В период с 20 по 27 апреля морпехи ликвидировали 141 оккупанта. Нанесли РФ потери в виде: 2 танка, боевая бронированная машина, 2 автомобиля, 4 артиллерийские системы, инженерная техника, наблюдательный пост и 2 хранилища с боеприпасами.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.4
Покупка 37.4Продажа 38.03
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.83
- Актуальное
- Важное