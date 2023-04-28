Морпехи уничтожили за неделю почти 150 россиян, 4 артсистемы и 2 хранилища с российскими боеприпасами

Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.

"Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Артиллерийские воинские части и подразделения ВМС наносили огненное поражение по российским оккупантам", - пишут морские пехотинцы.

В период с 20 по 27 апреля морпехи ликвидировали 141 оккупанта. Нанесли РФ потери в виде: 2 танка, боевая бронированная машина, 2 автомобиля, 4 артиллерийские системы, инженерная техника, наблюдательный пост и 2 хранилища с боеприпасами.