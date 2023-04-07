Морпехи уничтожили за неделю 39 россиян, хранилище с боеприпасами, 2 беспилотника и танк
Украинские морские пехотинцы продолжают ликвидировать российских оккупантов, воюющих против нашей страны
Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.
"Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Артиллерийские воинские части и подразделения ВМС наносили огненное поражение по российским оккупантам", - пишут морские пехоты.
В период с 30 марта по 6 апреля морпехи ликвидировали 39 окупантов. Нанесли РФ урон в виде: танк, 2 беспилотника, модуль РЭБ и склад с боеприпасами.
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