Морпехи уничтожили за неделю 39 россиян, хранилище с боеприпасами, 2 беспилотника и танк

Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.

"Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Артиллерийские воинские части и подразделения ВМС наносили огненное поражение по российским оккупантам", - пишут морские пехоты.

В период с 30 марта по 6 апреля морпехи ликвидировали 39 окупантов. Нанесли РФ урон в виде: танк, 2 беспилотника, модуль РЭБ и склад с боеприпасами.