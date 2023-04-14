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Морпехи уничтожили за неделю 179 россиян, наблюдательный пост и танк

14 апреля, 2023 пятница
18:03
Война с Россией

Украинские морские пехотинцы продолжают ликвидировать российских окупантов, воюющих против нашей страны

Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.

"Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Артиллерийские воинские части и подразделения ВМС наносили огненное поражение по российским оккупантам", - пишут морские пехоты.

В период с 6 по 13 апреля морпехи ликвидировали 179 окупантов. Нанесли РФ урон в виде: танка, боевой бронемашины, авто, миномета и наблюдательного поста.

Россия
военные силы Украины
Военные новости
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деоккупация Украины
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