Морпехи уничтожили за неделю 109 россиян, 6 танков, РСЗО и наблюдательный пост
Украинские морские пехотинцы продолжают ликвидировать российских окупантов, воюющих против нашей страны
Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.
"Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Артиллерийские воинские части и подразделения ВМС наносили огневое поражение по российским оккупантам", - пишут морские пехоты.
В период с 9 по 16 марта морпехи ликвидировали 109 окупантов. Нанесли РФ урон в виде: 6 танков, 4 БМП, 1 РСЗО, 1 единица прицепной артиллерии, боевая бронированная машина, 3 миномета и наблюдательный пост.
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