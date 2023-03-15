Морпехи уничтожили за день РСЗО "Град" и 21 россиянина

Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.

"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. В течение суток 14 марта морские пехотинцы уничтожили 11 россиян", - пишут морпехи.

Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огненное поражение по агрессору. Украинцы уничтожили РСЗО "Град", танк и 10 окупантов.

Окончательные потери врага уточняются.