Морпехи уничтожили за день 8 россиян и миномет
Украинские морские пехотинцы продолжают ликвидировать российских окупантов, воюющих против нашей страны
Об этом сообщает Командование морской пехоты.
"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. За прошедшие сутки, 28 марта, морские пехотинцы уничтожили 8 россиян", - пишут морпехи.
Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огненное поражение по агрессору. Известно об уничтожении миномета окупантов.
Окончательные потери врага уточняются.
- 29 марта ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ уничтожили 12 оккупантов и очередную моторную лодку, которую стремились использовать российские ДРГ в районе Днепровских островов.
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