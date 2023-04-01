Морпехи уничтожили за день 5 оккупантов и хранилище с боеприпасами

Об этом сообщает Командование морской пехоты.

"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ", - пишут морпехи.

За прошедшие сутки, 31 марта, морские пехотинцы и артиллерийские части уничтожили 5 россиян. Известно также об уничтожении хранилища с боеприпасами и модуля РЭБ "Поле-21".

Окончательные потери врага уточняются.