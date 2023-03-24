Морпехи уничтожили за день 35 россиян и хранилище с боеприпасами

Об этом сообщает официальный телеграм-канал ВМС ВСУ.

"Военные части и подразделения Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины в составе группировок продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки, 23 марта, морские пехотинцы и артиллерия ликвидировали 35 оккупантов, 1 миномет и одно хранилище с боеприпасами.

Окончательные потери России уточняются.