Морпехи уничтожили за день 35 россиян и хранилище с боеприпасами
Украинские морские пехотинцы продолжают ликвидировать российских окупантов, воюющих против нашей страны
Об этом сообщает официальный телеграм-канал ВМС ВСУ.
"Военные части и подразделения Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины в составе группировок продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки, 23 марта, морские пехотинцы и артиллерия ликвидировали 35 оккупантов, 1 миномет и одно хранилище с боеприпасами.
Окончательные потери России уточняются.
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