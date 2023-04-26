Морпехи уничтожили за день 15 россиян, дрон-камикадзе и 3 артиллерийские системы

Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.

"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. За прошедшие сутки, 24 апреля, морские пехотинцы уничтожили дрон-камикадзе и 11 россиян", - пишут морпехи.

Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огненное поражение по агрессору. Известно об уничтожении прицепной пушки "Гиацинт-Б", гаубице Д-30, самоходной артиллерийской установки "Хоста", грузовика и 4 российских военных.

Окончательные потери врага уточняются.