Морпехи уничтожили российский танк и 18 окупантов

Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.

"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. В течение суток, 15 марта, морские пехотинцы уничтожили 8 россиян", - пишут морпехи.

Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огненное поражение по агрессору. Украинцы уничтожили один танк и 10 оккупантов.

Окончательные потери врага уточняются.