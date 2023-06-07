Морпехи уничтожили российский наблюдательный пост и 3 БМП
Украинские морские пехотинцы продолжают ликвидировать российских окупантов, воюющих против нашей страны
Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.
"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. За прошедшие сутки, 5 июня, морские пехотинцы уничтожили 2 БМП и 8 россиян", - пишут морпехи.
Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огненное поражение по агрессору. Известно об уничтожении 5 оккупантов, БМП и наблюдательного поста.
Окончательные потери врага уточняются.
- С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине ликвидировано более 211 тыс оккупантов, 3860 танков, 3212 БПЛА и 299 вертолетов.
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