Морпехи уничтожили российский беспилотник и 11 окупантов

Об этом сообщает Командование морской пехоты.

"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. За прошедшие сутки, 3 апреля, морские пехотинцы уничтожили 5 россиян и беспилотник", - пишут морпехи.

Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огненное поражение по агрессору. Известно об уничтожении 6 оккупантов.

Окончательные потери врага уточняются.