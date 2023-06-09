Морпехи уничтожили 7 танков, 8 артсистем и 2 наблюдательных поста россиян за неделю

Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.

"Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Артиллерийские воинские части и подразделения ВМС наносили огневое поражение по российским оккупантам", - пишут морские пехоты.

С 1 по 8 июня морпехи ликвидировали 92 оккупантов. Уничтожили 7 танков, 3 боевых бронированных машины (БТР и БМП), 2 грузовика, 8 артсистем, миномет, ПТРК и 2 наблюдательных поста россиян.