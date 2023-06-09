Морпехи уничтожили 7 танков, 8 артсистем и 2 наблюдательных поста россиян за неделю
Украинские морские пехотинцы продолжают ликвидировать российских окупантов, воюющих против нашей страны
Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.
"Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Артиллерийские воинские части и подразделения ВМС наносили огневое поражение по российским оккупантам", - пишут морские пехоты.
С 1 по 8 июня морпехи ликвидировали 92 оккупантов. Уничтожили 7 танков, 3 боевых бронированных машины (БТР и БМП), 2 грузовика, 8 артсистем, миномет, ПТРК и 2 наблюдательных поста россиян.
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине 213 770 солдат, 7 600 боевых бронемашин и 3 901 танк.
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