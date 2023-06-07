Морпехи уничтожили 6 российских танков, грузовик и 2 артиллерийские системы

Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.

"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. За прошедшие сутки, 6 июня, морские пехотинцы уничтожили 4 танка и 7 россиян", - пишут морпехи.

Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огненное поражение по агрессору. Известно об уничтожении 2 орудий "Гиацинт-Б", 2 танков, грузовика и 10 российских военных.

Окончательные потери врага уточняются.