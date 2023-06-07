Морпехи уничтожили 6 российских танков, грузовик и 2 артиллерийские системы
Украинские морские пехотинцы продолжают ликвидировать российских окупантов, воюющих против нашей страны
Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.
"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. За прошедшие сутки, 6 июня, морские пехотинцы уничтожили 4 танка и 7 россиян", - пишут морпехи.
Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огненное поражение по агрессору. Известно об уничтожении 2 орудий "Гиацинт-Б", 2 танков, грузовика и 10 российских военных.
Окончательные потери врага уточняются.
- С начала полномасштабного вторжения в Украину было ликвидировано 212 030 военных, 3640 артсистем и 3873 танка противника.
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