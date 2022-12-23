Морпехи уничтожили 32 оккупантов, танк и хранилище с боеприпасами

Об этом в Фейсбуке сообщает Командование морской пехоты.

"Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты ВМС ВСУ в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Артиллерийские воинские части и подразделения ВМС наносили огненное поражение по российским оккупантам", - пишет Командование.

С 16 по 22 декабря морские пехотинцы уничтожили 32 оккупанта, 1 танк, миномет и хранилище с боеприпасами.

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