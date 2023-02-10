Морпехи уничтожили 17 россиян, радиолокационную станцию "Генезис Антидрон" и ЗРК "Оса"
Украинские морские пехотинцы продолжают ликвидировать российских оккупантов, воюющих против нашей страны
Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.
"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. За прошедшие сутки, 8 февраля, морпехи уничтожили 17 оккупантов и грузовик", - пишет Командование.
Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огненное поражение по агрессору. Известно об уничтоженной радиолокационной станции "Генезис Антидрон" и зенитном ракетном комплексе "Оса".
Окончательные потери врага уточняются.
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