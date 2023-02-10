Морпехи уничтожили 17 россиян, радиолокационную станцию "Генезис Антидрон" и ЗРК "Оса"

Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.

"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. За прошедшие сутки, 8 февраля, морпехи уничтожили 17 оккупантов и грузовик", - пишет Командование.

Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огненное поражение по агрессору. Известно об уничтоженной радиолокационной станции "Генезис Антидрон" и зенитном ракетном комплексе "Оса".

Окончательные потери врага уточняются.