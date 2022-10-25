Об этом сообщает 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского .

"Охотники за "шахидами" 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского держат на страже небо Николаевщины. Мобильная группа морпехов-зенитчиков из стрелкового оружия приземлила стаю российских дронов-камикадзе", - говорится в сообщении.

Украинские воины показали эксклюзивные кадры ночного боя, в результате которого уничтожены три БПЛА "Shahed-136" армии России.

25 октября в Генштабе сообщили, что враг обустраивает оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, а также эвакуирует персонал банков, оккупационной администрации, оперативных служб и медиков.

Кадыровцы под Херсоном активно снимали на селфи собственную базу, благодаря чему ночью 25 октября ВСУ удалось обнаружить и уничтожить более 40 оккупантов.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.10 ориентировочно составляют: 68 420 военных, 248 вертолетов, 271 самолет и 5321 боевую бронемашину.

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