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Морпехи ликвидировали за день 47 россиян, уничтожили танк и 3 ББМ

14 июня, 2023 среда
21:26
Война с Россией

Украинские морские пехотинцы продолжают ликвидировать российских окупантов, воюющих против нашей страны

Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.

"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. За прошедшие сутки, 13 июня, морские пехотинцы уничтожили 47 россиян, 3 боевые бронированные машины и танк", - пишут морпехи.

Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огненное поражение по агрессору.

Окончательные потери врага уточняются.

  • Министерство обороны Украины отмечает, что наша армия во время наступления несет в разы меньшие потери по сравнению с оккупантами, несмотря на фейки россиян об обратном.
Украина
Россия
военные силы Украины
Военные новости
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деоккупация Украины
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