Морпехи ликвидировали за день 47 россиян, уничтожили танк и 3 ББМ
Украинские морские пехотинцы продолжают ликвидировать российских окупантов, воюющих против нашей страны
Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.
"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. За прошедшие сутки, 13 июня, морские пехотинцы уничтожили 47 россиян, 3 боевые бронированные машины и танк", - пишут морпехи.
Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огненное поражение по агрессору.
Окончательные потери врага уточняются.
- Министерство обороны Украины отмечает, что наша армия во время наступления несет в разы меньшие потери по сравнению с оккупантами, несмотря на фейки россиян об обратном.
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