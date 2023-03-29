Морпехи ликвидировали российский наблюдательный пост и уничтожили 8 окупантов

Об этом сообщает Командование морской пехоты.

"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. За прошедшие сутки, 27 марта, морские пехотинцы уничтожили 8 россиян", - пишут морпехи.

Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огненное поражение по агрессору. Известно об уничтожении наблюдательного поста окупантов.

Окончательные потери врага уточняются.