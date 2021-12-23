Морозы до -18°C, снег и порывистый ветер: синоптик Наталья Диденко о погоде 24 декабря

Об этом сообщила в Telegram синоптик Наталья Диденко.

"Практически повсюду, хотя и постепенно, с запада в восточном направлении, будут выпадать сначала снег, потом мокрый снег, а затем в западных областях и дождь. Такие метаморфозы - из-за лавины более теплого воздуха, который на нас сует", - написала Диденко.

В западных областях и на Юге Украины днем 24 декабря может быть оттепель.

В северных и центральных областях температура воздуха будет -1...-4°C.

На Востоке Украины днем будет держаться мороз, однако на выходные ожидается потепление.

Диденко также предупреждает о сильном юго-западном ветре, гололедице и осадках.

"Из-за осадков присоединится снежная каша, поэтому ситуация на дорогах и тротуарах усложнится. При переходе снега в мокрый ожидается налипание мокрого снега", - говорится в прогнозе.





В Киеве в ночь на 24 декабря будет держаться мороз от -12°C до -14°C, а днем температура воздуха повысится до -1...-2°C, также будет падать снег.

"В столице 24 декабря - снег с переходом в мокрый снег, на дорогах - невесть что, сильный ветер", - написала синоптик.

