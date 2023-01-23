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Морозная погода и местами прояснение: прогноз на 24 января от Натальи Диденко

23 января, 2023 понедельник
13:52
Общество

Неделя, которая приходит к нам после рождественских праздников, будет синоптически спокойной, без резких колебаний температуры или бурных метеорологических явлений и, что бывает не часто, однородной

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко.

Преобладает антициклонический тип погоды, то есть на существенные осадки не стоит рассчитывать, температура воздуха будет колебаться около нуля, опускаясь ночью до "минусов".

Завтра, 24 января, в Украине осадков не предвидится и, если снова не сядет пакостный туман, могут быть даже солнечные прояснения.

Ветер угомонился, будет восточного и северо-восточного направления, небольшой, разве что на юго-востоке, в Приазовье, еще порывистый.

Температура воздуха в ближайшую ночь составит 0...-4 градуса мороза, в восточной части Украины -4...-8 градусов.

Завтра в течение дня в большинстве областей Украины от 1 мороза до 3 тепла, в Закарпатье и юге Крыма +4...+8 градусов.

В Киеве ночью также подморозит -2...-5 градусов.

В течение дня столбики термометров будут колебаться вблизи нуля, к вечеру до 0, -2 градусов. Будет скользко, гололедица будет подстерегать, осторожно!

Осадков 24 января в столице не предполагается и, если повезет оттолкнуть туман, может еще и блесент завтра солнышко.

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прогноз погоды
новости Киева
Погода с Натальей Диденко
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