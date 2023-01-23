Об этом информирует синоптик Наталья Диденко.

Преобладает антициклонический тип погоды, то есть на существенные осадки не стоит рассчитывать, температура воздуха будет колебаться около нуля, опускаясь ночью до "минусов".

Завтра, 24 января, в Украине осадков не предвидится и, если снова не сядет пакостный туман, могут быть даже солнечные прояснения.

Ветер угомонился, будет восточного и северо-восточного направления, небольшой, разве что на юго-востоке, в Приазовье, еще порывистый.

Температура воздуха в ближайшую ночь составит 0...-4 градуса мороза, в восточной части Украины -4...-8 градусов.

Завтра в течение дня в большинстве областей Украины от 1 мороза до 3 тепла, в Закарпатье и юге Крыма +4...+8 градусов.

В Киеве ночью также подморозит -2...-5 градусов.

В течение дня столбики термометров будут колебаться вблизи нуля, к вечеру до 0, -2 градусов. Будет скользко, гололедица будет подстерегать, осторожно!

Осадков 24 января в столице не предполагается и, если повезет оттолкнуть туман, может еще и блесент завтра солнышко.

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