На днях Politico опубликовала обширный аналитический текст "Украина может присоединиться к "замороженным" конфликтам, говорят официальные лица США". И из него можно заключить, что о нас с вами таки говорят "без нас".

Самое интересное, что на поверхность снова всплыл давний вариант "кореизации", который уже критиковали авторитетные эксперты и в Украине, и за ее пределами. То есть речь идет о прекращении боевых действий на линии разграничения (речь идет именно о "линии", а не границе). Как можно заключить, вполне возможно создание на оккупированных Россией территориях квази-государства типа "Другой Украины". Собственно недавно с такой идеей вынырнул госпредатель Медведчук, обменянный на украинских военнопленных кум Путина. И эта синхронность, как и другие (о которых идет речь дальше), тревожит.

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Politico утверждает, что в США есть группа политиков, которые предпочитают увидеть на Востоке Европы две Украины: одну – ориентированную на Запад, возможно, участницу ЕС и НАТО (хотя последнее сомнительно, потому что в Альянс не принимают страны с неразрешенными территориальными конфликтами), другую – КНДР по-украински, российскую марионетку, нашпигованную оружием, не исключено и ядерным.

"Это сценарий, который может оказаться наиболее реалистичным в долгосрочной перспективе, учитывая, что ни Киев, ни Москва не склонны когда-либо признавать поражение. Это также становится все более вероятным на фоне нарастающего в администрации чувства того, что будущее украинское контрнаступление не нанесет России смертельного удара", — считает один из собеседников издания.

Вокруг европейской "38-й параллели" (линии, разделяющей ныне Республику Корея и деспотию Кимов) также продолжаются дискуссии. Politico: "Есть такой лагерь, который говорит: "О, украинцы должны иметь Мариуполь и выход к Азовскому морю". Другие менее зациклены на размещении линий, пока Украина безопасно движется в будущее".

Путин – не Ким, и он никогда не успокоится из-за "европейской Украины" под боком. Его идея-фикс - "окончательное решение украинского вопроса", - не предполагает существование независимой, свободной, демократической Украины

Я думаю, что о циничности таких планов говорить нечего. Тем более что Путин – не Ким, и он никогда не успокоится из-за "европейской Украины" под боком. Его идея-фикс – "окончательное решение украинского вопроса", — не предполагает существование независимой, свободной, демократической Украины. Вторым последствием "заморозки", которую легковерно планируют американские стратеги, может стать еще одна война на периметре современной России – в Казахстане, возможно, в Молдове, не исключено, хотя и сомнительно – против стран Балтии. Бывшие участники социалистического лагеря, а ныне – члены ЕС и НАТО – Литва, Латвия, Эстония, а еще Польша и Чехия, прекрасно понимают такие перспективы, потому и категорически против "кореизации" Украины. Хорошо, что и на Банковой исключают похожие сценарии…

А теперь – еще об одной синхронности, которая, на первый взгляд, далека от театра военных действий в Европе. Почти одновременно с публикацией в Politico в медийном пространстве снова появился бывший госсекретарь США и советник национальной безопасности Генри Киссинджер. В этот раз на страницах The Economist он высказал мнение, что самую большую опасность для мира несут США и Китай. "Обе стороны убедили себя, что другая представляет стратегическую опасность", а потому "Америка и Китай должны научиться жить вместе. У них есть для этого менее 10 лет".

Следствием "заморозки", которое легковерно планируют американские стратеги, может стать еще одна война на периметре современной России – в Казахстане, возможно, в Молдове, не исключено, хотя и сомнительно – против стран Балтии. Бывшие участники социалистического лагеря, а ныне – члены ЕС и НАТО – Литва, Латвия, Эстония, а еще Польша и Чехия – прекрасно понимают такие перспективы

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Несмотря на все резоны по поводу сил США и КНР, Киссинджер отказывается признать путинскую Россию самой большой опасностью для мира на планете. Вернее, он не замечает ее. Рассказывая, что конфликт между Вашингтоном и Пекином может стереть с лица земли Тайвань, мистер Генри не замечает разрушенные дотла именно Россией территории Украины, которые в несколько десятков раз превышают площадь острова раздора.

Впрочем, что для Киссинджера Украина? Разделенная Корея или, может, Вьетнам? Я уже когда-то писал, как этот патриарх американского истеблишмента, советник по нацбезопасности и госсекретарь у Ричарда Никсона и Джеральда Форда, "сохранял лица" США в провальной вьетнамской войне. Казуист в политической практике тех лет (адепт политики кнута и пряника – говорить вьетконговцам о мире, а затем применить ковровые бомбардировки для "стимуляции мира"). Один из инициаторов американского вмешательства в эту авантюру, его политический стратег, а затем - "миротворец", фактически отдавший Вьетнам в руки коммунистов, но сумевший конвертировать эту "измену" в Нобелевскую премию мира…

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Киссинджер отказывается признать путинскую Россию величайшей опасностью для мира на планете. Рассказывая, что конфликт между Вашингтоном и Пекином может стереть с лица земли Тайвань, мистер Генри не замечает разрушенные дотла именно Россией территории Украины, которые в десятки раз превышают площадь острова раздора

Я лично думаю, что Украине следует воздерживаться от таких, пусть даже титулованных советников. Следует развивать идею о невозможности любого мира с Москвой, пока последняя не будет окончательно уничтожена. ВСУ, новейшим оружием Запада, международной изоляцией, санкциями. Пока она не развалится в результате гражданской войны и национально-освободительных движений порабощенных ею же народов.

И уже тогда демократическая антипутинская коалиция вместе с Украиной, конечно, будет обсуждать будущее этого проигравшего монстра.

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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