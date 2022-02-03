Мороз, снег и оттепель, - синоптик Наталья Диденко о погоде 4-6 февраля

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.



В ночь на 4 февраля температура воздуха в Украине составит -3...-9°C, а на Востоке и в Крыму - 0...-3°C. Днем на Севере и в Центре следует ожидать -2...-7°C, на Юге, Востоке и Западе - около 0°C. В западных областях выпадет снег, в Крыму будет идти небольшой дождь.



В Киеве ночью будет до -7°C, а днем до -3°C. Осадков синоптик не прогнозирует.



В течение 5 и 6 февраля в стране усилится ветер и будет преимущественно западных направлений.



В ночь на 5 февраля Наталья Диденко обещает -4...-10°C, на Севере - до -12°C, а на Западе - 0...-2°C. Днем потеплеет до оттепели, в восточных областях - мороз до -3...-6°C.



В Киеве ночная температура воздуха достигнет -10...-12°C, а днем станет теплее. Также будет периодически идти снег.



В воскресенье, 6 февраля, морозная погода будет только на Востоке - -3...-9°C, а в течение дня оттепель и плюсовая температура накроет почти всю Украину.



В Киеве наступит оттепель, ветреная и сухая погода.

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