Мороз, дождь и мокрый снег, - синоптик Наталья Диденко о погоде 16 февраля
16 февраля Украину накроют дождь, мокрый снег и мороз до -11°C
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко .
В ночь на 16 февраля в северо-восточной части Украины температура воздуха будет снижаться до -7...-11°C, а в большинстве областей следует ожидать -2...-6°C. На западе и юге ночная температура будет минимум около 0°C.
Днем 16 февраля температура воздуха вырастет до +3...+9°C. В Сумской, Харьковской, Полтавской, Луганской Наталья Диденко прогнозирует +1...+4°C.
С юго-запада следует ожидать умеренного ветра.
Осадки 16 февраля пройдут в Карпатах, Закарпатье, Черкасчине, Полтавщине, Кировоградщине и могут днем на Сумщине - дождь, местами мокрый снег.
На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.
В Киеве вырастет облачность, однако существенных осадков синоптик не прогнозирует. Ночью 16 февраля температура воздуха будет колебаться в пределах -2...-4°C, а днем вырастет до +4...+6°C.
В будущем в Украине не будет морозов. Днем до конца недели синоптик прогнозирует +3...+8°C, в южной части - местами +9...+12°C. Однако ветер будет периодически становиться сильным.
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