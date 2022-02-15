Мороз, дождь и мокрый снег, - синоптик Наталья Диденко о погоде 16 февраля

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко .



В ночь на 16 февраля в северо-восточной части Украины температура воздуха будет снижаться до -7...-11°C, а в большинстве областей следует ожидать -2...-6°C. На западе и юге ночная температура будет минимум около 0°C.



Днем 16 февраля температура воздуха вырастет до +3...+9°C. В Сумской, Харьковской, Полтавской, Луганской Наталья Диденко прогнозирует +1...+4°C.



С юго-запада следует ожидать умеренного ветра.



Осадки 16 февраля пройдут в Карпатах, Закарпатье, Черкасчине, Полтавщине, Кировоградщине и могут днем на Сумщине - дождь, местами мокрый снег.

На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.



В Киеве вырастет облачность, однако существенных осадков синоптик не прогнозирует. Ночью 16 февраля температура воздуха будет колебаться в пределах -2...-4°C, а днем вырастет до +4...+6°C.



В будущем в Украине не будет морозов. Днем до конца недели синоптик прогнозирует +3...+8°C, в южной части - местами +9...+12°C. Однако ветер будет периодически становиться сильным.

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