Морги во временно оккупированном Мелитополе переполнены телами российских захватчиков
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области морги переполнены телами российских захватчиков
Об этом сообщает издание "РИА-Мелитополь" .
Сообщается, что мест для трупов катастрофически не хватает, а останки рашистов хранят даже не в холодильниках.
"Жители Мелитополя и других временно оккупированных городов Запорожской области столкнулись с проблемой, невозможности нормально похоронить умерших", - говорится в сообщении.
Согласно информации от украинских спецслужб, примерно 20 августа захватчики запретили патологоанатомам принимать тела людей, умерших своей смертью. Вероятно, потому, что в моргах критически не хватает мест даже российским оккупантам.
"Родственники умерших в оккупации на Запорожье вынуждены везти тела покойников в Мелитополь. Это касается жителей Днепрорудного, Малой и Великой Белозерки, Энергодара, Каменки-Днепровской, Михайловки, Васильевки, Токмака и других населенных пунктов, находящихся недалеко от линии фронта", – добавляют журналисты.
- 25 августа городской голова Мелитополя призвал местных жителей эвакуироваться из города, поскольку шансов на то, что к зиме возобновят газоснабжение, практически нет.
- Вечером 26 августа, на российских складах, расположенных в оккупированном Мелитопольском районе , произошли взрывы. Городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил , что жители Новобогдановки слышали детонацию и ощущали задымление от взрывов.
- 27 августа Иван Федоров сообщил , что ВСУ демилитаризовали технику врага в Новобогдановке.
- 27 июля украинские военные подтвердили удары по Антоновскому мосту в Херсоне.
- В поселке Мирное Мелитопольского района уничтожили здание, в котором велась подготовка к псевдореферендуму, а в самом Мелитополе – одну из крупнейших военных баз.
- В ночь на 29 августа в Херсоне ВСУ уничтожили воинскую часть оккупантов и "травмировали" мост через Конку.
- Около шести часов вечера 29 августа во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы.
- В ночь на 30 августа движение сопротивления уничтожило российских захватчиков, поехавших посмотреть на горящий склад боеприпасов в Михайловке Запорожской области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.5
Покупка 39.5Продажа 40.29
-
EUR
Покупка 39.42Продажа 40.42
- Актуальное
- Важное