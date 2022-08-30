Об этом сообщает издание "РИА-Мелитополь" .

Сообщается, что мест для трупов катастрофически не хватает, а останки рашистов хранят даже не в холодильниках.

"Жители Мелитополя и других временно оккупированных городов Запорожской области столкнулись с проблемой, невозможности нормально похоронить умерших", - говорится в сообщении.

Согласно информации от украинских спецслужб, примерно 20 августа захватчики запретили патологоанатомам принимать тела людей, умерших своей смертью. Вероятно, потому, что в моргах критически не хватает мест даже российским оккупантам.

"Родственники умерших в оккупации на Запорожье вынуждены везти тела покойников в Мелитополь. Это касается жителей Днепрорудного, Малой и Великой Белозерки, Энергодара, Каменки-Днепровской, Михайловки, Васильевки, Токмака и других населенных пунктов, находящихся недалеко от линии фронта", – добавляют журналисты.