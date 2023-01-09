Морги Мариуполя переполнены и не успевают забирать тела умерших, - горсовет
Городской совет сообщил, что больницы временно оккупированного Мариуполя переполнены, людей отказываются госпитализировать, а морги не успевают уносить тела умерших
Об этом Мариупольский городской совет пишет в телеграмме .
Отмечается, что информацию предоставила местная жительница, отец которой скончался 7 января от инсульта. Его не госпитализировали, поскольку не было свободных мест.
"Оставили его дома. Можно так сказать ничего не делали, а только назначили какие-то таблетки. 7 января он умер. В морг его забрали только 8 числа в пять часов вечера. Я у тети спросила почему так, а она говорит очень много умерших людей было в выходные и морг не успевает забирать", - рассказала женщина.
Горсовет заявил, что оккупанты продолжают геноцид мариупольцев.
"В городе нет никаких условий для лечения. Люди просто умирают", – говорится в сообщении.
- Советник мэра Андрющенко сообщил, что 30 декабря оккупанты завершили демонтаж драмтеатра, в Мариуполе больше не осталось зданий, которые могут быть физическим доказательством преступлений россиян.
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