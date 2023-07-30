Об этом говорится в вечерней сводке за 30 июля.

Отмечается, что тела находятся в населенном пункте почти неделю.

"На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины значительно увеличилось количество потерь в подразделениях российских оккупационных войск, которые физически не успевают вывозить погибших из местных моргов. В частности, в городе Сватово Луганской области территория городского морга переполнена телами погибших россиян. Их уже почти неделю оккупанты не вывозят. Из-за этого в городе невыносимый трупный запах", - говорится в сообщении.

В Старобельске враг принудительно переместил часть гражданских военных госпиталей

В городе Старобельск захватчики принудительно переместили часть гражданского медицинского персонала из местных медучреждений в военные госпитали для оказания медицинской помощи раненым оккупантам.

Сообщается, что местные пожилые люди жалуются на отсутствие возможности получить хоть какое-то лечение.

ВСУ нанесли 7 авиаударов по районам скопления врага и уничтожили 4 разведывательных дрона

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс противника, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы, а также 2 района сосредоточения личного состава оккупантов.

За день россияне нанесли 4 ракетных и 34 авиаудара

В частности, враг применил 4 ударных дрона типа "Shahed-136", все было уничтожено. Также РФ совершила 37 обстрелов из РСЗО, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушены жилые дома.

В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На других направлениях ситуация такова:

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в том числе пострадали Бучки, Гремяч Черниговской области; Порохонь, Сытное Сумской области и Ветеринарное, Казачья Лопань, Волчанск Харьковской области.

противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в том числе пострадали Бучки, Гремяч Черниговской области; Порохонь, Сытное Сумской области и Ветеринарное, Казачья Лопань, Волчанск Харьковской области. На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника восточнее Берестово Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Фиголовка, Новомлынск, Западное, Кондрашовка и Купянск на Харьковщине.

наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника восточнее Берестово Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Фиголовка, Новомлынск, Западное, Кондрашовка и Купянск на Харьковщине. На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Ивановки, Серебрянки и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное, Берестово Донецкой области.

враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Ивановки, Серебрянки и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное, Берестово Донецкой области. На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Клещиевки, Белой Горы и Константиновки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василовка, Белокузьминовка, Григоревка, Ивановское, Клещиевка и Константиновка Донецкой области.

противник нанес авиационные удары в районах Клещиевки, Белой Горы и Константиновки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василовка, Белокузьминовка, Григоревка, Ивановское, Клещиевка и Константиновка Донецкой области. На Авдеевском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в том числе Керамик, Авдеевка, Водяное и Карловка Донецкой области.

оккупанты нанесли авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в том числе Керамик, Авдеевка, Водяное и Карловка Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать наступление российских войск в районе города Марьинка и Победы Донецкой области. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Острое и Екатериновка.

Силы обороны продолжают удерживать наступление российских войск в районе города Марьинка и Победы Донецкой области. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Острое и Екатериновка. На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в Старомайорском районе. Совершил обстрелы населенных пунктов Благодатное, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

враг нанес авиационный удар в Старомайорском районе. Совершил обстрелы населенных пунктов Благодатное, Угледар и Пречистовка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Змиевки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Берислав, Веселое, Антоновка, Берегово и Велетенское Херсонской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

За сутки 29 июля российская армия нанесла удары по девяти областям Украины, в результате чего четыре человека погибли, 21 человек получил ранения.