Морг Сватово на Луганщине переполнен телами оккупантов, в городе ощутим трупный запах, — Генштаб
Генштаб сообщил, что потери врага выросли, так что оккупанты не успевают вывозить тела погибших из моргов - так, в Сватово на Луганщине ощутим трупный запах
Об этом говорится в вечерней сводке за 30 июля.
Отмечается, что тела находятся в населенном пункте почти неделю.
"На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины значительно увеличилось количество потерь в подразделениях российских оккупационных войск, которые физически не успевают вывозить погибших из местных моргов. В частности, в городе Сватово Луганской области территория городского морга переполнена телами погибших россиян. Их уже почти неделю оккупанты не вывозят. Из-за этого в городе невыносимый трупный запах", - говорится в сообщении.
В Старобельске враг принудительно переместил часть гражданских военных госпиталей
В городе Старобельск захватчики принудительно переместили часть гражданского медицинского персонала из местных медучреждений в военные госпитали для оказания медицинской помощи раненым оккупантам.
Сообщается, что местные пожилые люди жалуются на отсутствие возможности получить хоть какое-то лечение.
ВСУ нанесли 7 авиаударов по районам скопления врага и уничтожили 4 разведывательных дрона
В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс противника, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы, а также 2 района сосредоточения личного состава оккупантов.
За день россияне нанесли 4 ракетных и 34 авиаудара
В частности, враг применил 4 ударных дрона типа "Shahed-136", все было уничтожено. Также РФ совершила 37 обстрелов из РСЗО, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушены жилые дома.
В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
На других направлениях ситуация такова:
- На Сиверском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в том числе пострадали Бучки, Гремяч Черниговской области; Порохонь, Сытное Сумской области и Ветеринарное, Казачья Лопань, Волчанск Харьковской области.
- На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника восточнее Берестово Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Фиголовка, Новомлынск, Западное, Кондрашовка и Купянск на Харьковщине.
- На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Ивановки, Серебрянки и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное, Берестово Донецкой области.
- На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Клещиевки, Белой Горы и Константиновки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василовка, Белокузьминовка, Григоревка, Ивановское, Клещиевка и Константиновка Донецкой области.
- На Авдеевском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в том числе Керамик, Авдеевка, Водяное и Карловка Донецкой области.
- На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать наступление российских войск в районе города Марьинка и Победы Донецкой области. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Острое и Екатериновка.
- На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в Старомайорском районе. Совершил обстрелы населенных пунктов Благодатное, Угледар и Пречистовка Донецкой области.
- На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Змиевки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Берислав, Веселое, Антоновка, Берегово и Велетенское Херсонской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.
За сутки 29 июля российская армия нанесла удары по девяти областям Украины, в результате чего четыре человека погибли, 21 человек получил ранения.
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