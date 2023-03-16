Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны .

Фильм "Море. Битва за остров Змеиный" посвящен деоккупации стратегически важного в Черном море острова Змеиный.

В ленте впервые показаны кадры спецоперации по высадке и штурму воинов на острове, которые провели 8 мая 2022 года группы спецназначения ГУР и "Альфа" СБУ.

Российские оккупанты предлагали украинским военным предать государство и перейти на сторону РФ или получить "достойную" гражданскую жизнь.

После отказа вражеские корабли начали штурмовать остров. Тогда и появилась легендарная фраза и направление не только крейсеру "Москва", но и всем, кто пришел на украинскую землю.

"Мы очень сильно обогатили свой опыт, особенно действиями именно на этом острове, как во время его захвата, так и потом, когда остров был освобожден", - рассказал начальник ГУР Украины Кирилл Буданов.

Фильм "Битва за остров Змеиный" показывает, как и для чего российские войска захватили остров Змеиный, сколько людей его обороняли и жили ли там гражданские.

Справочно. Атаки РФ на украинский остров Змеиный начались 24 февраля 2022 года с ракетных обстрелов украинского пограничного гарнизона и последующего его захвата. Связь с находившимися на острове пограничниками была потеряна. 26 февраля ДПСУ выразила надежду, что героические защитники острова живы.

Ключевым для освобождения острова стало затопление 13 апреля 2022 года флагмана Черноморского флота ВМС РФ крейсера "Москва" ударом двух противокорабельных ракет нового украинского мобильного берегового комплекса РК-360МЦ Нептун.

30 июня 2022 года российский гарнизон был спешно эвакуирован. Министерство обороны России заявило, что россияне сделали это как "жест доброй воли". В британской разведке пришли к выводу, что россияне ушли с острова Змеиный из-за изоляции военного гарнизона и его уязвимости к украинским ударам.

4 июля наши военные установили на острове флаг Украины . В министерстве обороны США заявили, что остров Змеиный в Черном море был освобожден от россиян благодаря успешным действиям украинских военных.