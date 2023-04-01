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OPINION

Мордор круто увеличил расходы на войну

Орест Сохар
1 апреля, 2023 суббота
12:05
Мнение

Мировые медиа сформировали новый тренд — они прочат развал российской экономики. И в этот раз — это не погружение в фантазии экспертов, а анализ закрытых цифр федерального бюджета Московии

Bloomberg подсчитал, что расходы на войну возрастут на 43% от официально запланированных. Издание делает такие выводы, добравшись до тайных статей бюджета Московии.

Бункерный "заложил" на войну $65 млрд из $143 млрд, предусмотренных на удержание силовой стороны русни. Это очень мало, поскольку, по оценкам Forbes, каждый месяц "денацификации Украины" обходится кремлю в $12 млрд. То есть, только на боевые действия нужно $144 млрд, и это без учета восстановления потерь военной техники, изготовления новых ракет и т.д. Кстати, запомните цифру в $78 млрд ($143 млрд расходов на силовой блок - $65 млрд на оборону) - столько тратится на разных там инструментов режима — ФСБ, ФСО, Росгвардии, полиции и т.д.).

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Дыра между официальными и реальными расходами часто финансируется из тайных статей бюджета мордора, которые суммарно составляют 25%, или $95 млрд. Большую часть этих миллиардов потратят келейно.

Московиты тратят сегодня 3/5 своего федерастического бюджета на войну с Украиной. Но военные расходы русские в целом не особо выросли, просто уменьшились доходы империи и заканчиваются разные внебюджетные заначки. Поэтому возрастает нагрузка на официальную казну

Теперь мы с вами можем посчитать: федеральный бюджет русские составляет $379,5 млрд. Общий чек на "национальную оборону" - из-за чрезмерной засекреченности - математически составить трудно, но он отнюдь не может быть меньше $222 млрд ($144 млрд расходов на войну) $78 млрд). Сюда входят только финансирование базовых потребностей тоталитарного государства: ведение войны и содержание. Другими словами, если Bloomberg и Forbes приводят корректные цифры, значит, московиты тратят сегодня 3/5 своего федерастического бюджета на войну с Украиной. Но военные расходы русские в целом не особо выросли, просто уменьшились доходы империи и заканчиваются разные внебюджетные заначки. Поэтому возрастает нагрузка на официальную казну.

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Все большее количество изданий дают общую оценку ситуации у московитов. Вот самое свежее. Экономика России начинает разваливаться – WSJ. Там много интересных пассажей, но, по-моему, ключевой вот: "Несмотря на устойчивость России в краткосрочной перспективе, долгосрочная картина мрачная: Москва будет гораздо более закрытой и чрезмерно зависимой от Китая".

Мы все ожидаем победы на фронте, но экономическая война против РФ тоже приносит свои результаты, приближая нашу победу. Ни один серьезный аналитик не говорит о "крахе московитской экономики через 2-3 недели", но в то же время ни один сознательный человек не прогнозирует способность бункерного режима держаться годами. Ирак и Северная Корея здесь не могут быть аргументом, поскольку ни одна из них не ведет полномасштабную войну.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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