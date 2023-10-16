Моравецкий заявил о готовности к созданию нового правительства Польши

Об этом сообщает пресс-служба премьера Польши в соцсети X.

"По традиции президент поручает миссию формирования правительства партии с самым высоким результатом. Мы создадим стабильное правительство, которое сможет провести Польшу через различные неурядицы", - сказал Моравецкий.

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Ранее лидер "Гражданской коалиции" Дональд Туск заявил о готовности к созданию нового правительства Польши вместе с оппозиционными партиями "Третий путь" и "Ливица", также прошедшими в парламент.

По данным экзит-полов, правящая национал-демократическая партия "Право и справедливость" получила 36,8%, оппозиционная либерально-демократическая "Гражданская коалиция" (во главе с "Гражданской платформой") - 31,6%, "Третий путь" (блок центристской "Польши 2050" и крестьянского "Польского Народного Объединения") – 13%, "Левица" – 8,6%. Кроме того, 6,2% получила националистическая "Конфедерация", которая, таким образом, также проходит в парламент.

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