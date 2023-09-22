Моравецкий заявил, что Зеленский во время заседания ООН оскорбил поляков
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что хочет сказать президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он больше никогда не обижал поляков, как это якобы сделал во время выступления в ООН
Об этом сообщает RP.PL.
"Я хочу сказать президенту Зеленскому, чтобы он больше никогда не обижал поляков, как он это сделал недавно во время своего выступления в ООН. Поляки этого не допустят. И защита польского доброго имени — это не только моя обязанность и честь, это самое важное задачи правительства республики. В нынешнем геополитическом контексте мы будем отстаивать все наши аргументы", - говорится в заявлении премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.
Вероятно, Моравецкий отреагировал на выступление Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ООН. Президент Украины заявил, что ему тревожно видеть, как "некоторые в Европе играют в солидарность в политическом театре", превращая поставки зерна в триллер, на самом деле помогая "подготовить сцену для московского актера".
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