Моравецкий заявил, что Зеленский во время заседания ООН оскорбил поляков

Об этом сообщает RP.PL.

"Я хочу сказать президенту Зеленскому, чтобы он больше никогда не обижал поляков, как он это сделал недавно во время своего выступления в ООН. Поляки этого не допустят. И защита польского доброго имени — это не только моя обязанность и честь, это самое важное задачи правительства республики. В нынешнем геополитическом контексте мы будем отстаивать все наши аргументы", - говорится в заявлении премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Вероятно, Моравецкий отреагировал на выступление Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ООН. Президент Украины заявил, что ему тревожно видеть, как "некоторые в Европе играют в солидарность в политическом театре", превращая поставки зерна в триллер, на самом деле помогая "подготовить сцену для московского актера".