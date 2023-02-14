Об этом сказал 14 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Так, комментируя информацию о перехвате нидерландскими истребителями F-35 трех российских военных самолетов возле Польши , глава правительства сказал: "Это говорит о том, что Путин и Кремль будут продолжать проводить очередные провокации. Они будут проверять бдительность, согласованность действий и единство Североатлантического альянса".

Он отметил, что Польша будет реагировать на провокации решительно, но в согласовании с союзниками.

По словам Моравецкого, в этом случае все процедуры были задействованы правильно.