Моравецкий прокомментировал инцидент с тремя российскими самолетами, которые перехватили возле Польши
Инцидент с перехватом трех российских военных самолетов у границ Польши свидетельствует о намерениях РФ и далее испытывать единство стран НАТО
Об этом сказал 14 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Так, комментируя информацию о перехвате нидерландскими истребителями F-35 трех российских военных самолетов возле Польши , глава правительства сказал: "Это говорит о том, что Путин и Кремль будут продолжать проводить очередные провокации. Они будут проверять бдительность, согласованность действий и единство Североатлантического альянса".
Он отметил, что Польша будет реагировать на провокации решительно, но в согласовании с союзниками.
По словам Моравецкого, в этом случае все процедуры были задействованы правильно.
- 13 февраля онлайн-ресурсы Североатлантического альянса подверглись кибератакам, в которых подозревают российских хакеров.
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