Моравецкий призвал разместить в Польше постоянные базы НАТО
Правительство Польши заявило о готовности построить базы для постоянного размещения сил Североатлантического альянса
Об этом сказал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, передает Голос Америки.
"В странах восточного фланга НАТО должны быть созданы постоянные базы союзников. Польша готова построить такие базы на постоянной основе, включая подразделения легкой пехоты", - сказал он.
Ранее посол США в Польше Марк Бржезински заявил, что в настоящее время 12 600 американских военных находятся на базах в стране.
- 21 мая в Польше стартовала кампания по набору на добровольную военную службу.
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