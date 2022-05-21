Моравецкий призвал разместить в Польше постоянные базы НАТО

Об этом сказал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, передает Голос Америки.

"В странах восточного фланга НАТО должны быть созданы постоянные базы союзников. Польша готова построить такие базы на постоянной основе, включая подразделения легкой пехоты", - сказал он.

Ранее посол США в Польше Марк Бржезински заявил, что в настоящее время 12 600 американских военных находятся на базах в стране.

21 мая в Польше стартовала кампания по набору на добровольную военную службу.