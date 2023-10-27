Моравецкий: партия власти надеется получить мандат на формирование правительства

Об этом информирует Укринформ, ссылаясь на заявление Моравецкого в Брюсселе.

"С таким большим доверием (избирателей, – ред.) мы, как лагерь победителей, имеем волю, право и обязательство попытаться создать правительство, если, конечно, президент на первом шаге решит доверить нам миссию формирования правительства", - заявил он.

По словам Моравецкого, его политсила будет вести переговоры с другими партиями: они стремятся убедить их в своей программе и собрать более 230 голосов депутатов. Это нужно для того, чтобы получить парламентское большинство.

Что известно о выборах в Польше

15 октября на парламентских выборах в Польше зафиксировали самую большую явку с момента падения коммунизма.

После подсчета всех бюллетеней на выборах в парламент в Польше, лидерство завоевала партия во власти "Право и справедливость". Она получила 35,38%. За ней следует оппозиционный блок "Гражданская платформа" - 30,70%, затем - "Третий путь" (14,40%), "Левица" (8.61%) и ультраправая антиукраинская "Конфедерация" (7,16%). Это означает, что "Гражданская платформа", "Третий путь" и "Левица" имеют возможность создать новый кабинет.

Занявший третье место блок "Третий путь" заявил , что исключает создание коалиции с руководящей партией "Право и справедливость"("ПиС").

По последним данным, явка на выборах составляет 74%, что является самым высоким показателем с момента падения коммунизма в стране.

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19 октября стало известно, что крупнейшая оппозиционная политсила Польши "Гражданская платформа" выдвигает кандидатуру экс-президента Евросовета Дональда Туска на премьер-министра Польши и одновременно дает ему полномочия вести переговоры с потенциальными коалиционными партнерами.

24 октября четыре оппозиционные партии в Польше - Гражданская коалиция, PSL, "Польша 2050" и "Новая Левица" объявили, что их общим претендентом на премьер-министра будет Дональд Туск.