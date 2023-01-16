Моравецкий об ударе по Днепру: РФ нужно немедленно остановить

Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал в твиттере.

"Россия намеренно продолжает совершать военные преступления против мирного населения. Это бесчеловечно. Мы должны действовать сейчас и заставить их остановиться", - заявил он.

Собственный пост Моравецкий сопровождал видео о последствиях российского ракетного удара по жилой многоэтажке в Днепре, где продолжаются спасательные работы.

В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру , в результате чего был разрушен подъезд девятиэтажного дома. Ранены по меньшей мере 75 человек, 12 в тяжелом состоянии, 30 погибли, 43 человека в розыске. Предварительно разрушены 72 квартиры и повреждены более 230 квартир.

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