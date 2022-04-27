Моравецкий назвал прекращение газоснабжения прямой атакой РФ на Польшу

Об этом сообщает PAP.

Во время выступления перед сеймом Моравецкий заявил, что поступок России является проявлением империализма.

"На этот раз Россия передвинула границы империализма, газового империализма на очередной шаг. Это прямая атака на Польшу, которая вчера доказала, чем является реальный удар по российским олигархам", - сказал Моравецкий.

Он заверил, что Польша готовилась к подобному сценарию - построила LNG-терминал и завершает строительство Балтийского газопровода, которым будет транспортироваться газ из Норвегии.

"Мы сможем справиться с этим шантажом, с пистолетом, приставленным к виску, так чтобы поляки этого не почувствовали", - убежден Моравецкий.

26 апреля уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что страна не будет платить за российский газ рублями.

Вскоре после этого российский Газпром уведомил крупнейшую польскую газовую компанию PGNiG о полной остановке поставок газа с утра среды.

В Белом доме 27 апреля заявили, что после прекращения поставок природного газа из России, Польша может заменить его энергоносителями из стран Азии.

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