Моравецкий: ЧВК Вагнера после смерти Пригожина продолжит заниматься дестабилизацией стран, граничащих с Беларусью

Слова Моравецкого передает Rzeczpospolita.

Моравецкий заявил, что после смерти Пригожина ЧВК Вагнера может стать еще более опасным, поскольку, вероятно, контроль над вагнеровцами теперь перейдет президенту РФ Владимиру Путину.

"Теперь пусть каждый ответит на вопрос: представляет ли сегодня ЧВК Вагнера в Беларуси большую или меньшую угрозу. Для меня это риторический вопрос", - прокомментировал премьер.

По его словам, теперь ЧВК Вагнера будет "инструментом провокаций, шантажа, нападения, разного рода рывков в рамках срыва политики безопасности и дестабилизации граничащих с Беларусью стран".

Что известно об авиакатастрофе с Пригожиным

23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer, известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера.

Журналист Виталий Портников убежден, что ликвидация Пригожина это месть Путина за уничтоженные самолеты и вертолеты ВС РФ.

Центр национального сопротивления сообщил, что наемники ЧВК Вагнера пытаются покинуть лагеря в Беларуси и уехать в Россию на фоне сообщений о гибели своего главаря Евгения Пригожина в авиакатастрофе

Российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что без своих командиров вагнеровцы неспособны устроить повторный мятеж против Путина.

Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой считается погибшим основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

По одной из версий росСМИ, в шасси самолета, перевозившего главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, было заложено взрывное устройство, которое детонировало в нужный момент, оторвав крыло и стабилизатор.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не причастна к падению самолета Пригожина и пошутил, что это "не та помощь с самолетами, которую просила Украина".

Заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхайме считает, что Пригожин расшатывал ситуацию в России, поэтому его гибель – это стабилизирующий фактор для Путина и таким образом никак не хорошая новость для Украины.

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь.