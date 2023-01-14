Моравецкий будет убеждать Берлин передать Украине боевые танки Leopard
Глава польского правительства Матеуш Моравецкий во время своего визита в Берлин хочет провести переговоры о поставках Украине боевых танков Leopard
Об этом он будет говорить с представителями нескольких политических групп, сообщил Моравецкий в эфире радиостанции RMF FM в субботу, 14 января.
Сообщается, что Моравецкий не знает, сможет ли он убедить канцлера Олафа Шольца передать Украине боевые танки Leopard. Он также отметил, что не ожидает, что такое решение будет принято в ближайшие дни.
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"Это процессы, требующие длительных дискуссий, но давление должно быть постоянным. Это решение (о батареях Patriot – ред.) заняло у немцев около полутора месяцев. Говорили, что Patriot едут только в Польшу, но после давления согласились отправить их в Украину", – напомнил он.
Моравецкий, в частности, отметил, что Польша уже приняла решение о передаче Украине боевых танков.
- 11 января президент Украины Владимир Зеленский во Львове провел встречу с руководителями Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Дуда сообщил, что Украине передадут роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.
- Финляндия может передать Украине танки Leopard, если это сначала сделают другие страны и будет запущен соответствующий проект помощи Украине на уровне Европы.
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