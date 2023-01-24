Сомнительный мастер выходить сухим из воды, немецкий канцлер Олаф Шольц понемногу становится посмешищем в глазах всего мира. История с Leopard для Украины приобретает не только характер безопасности, но и, с подачи лидера ФРГ, моральных полутонов. По крайней мере, в брюссельских кабинетах комментируют танковый вопрос довольно интересно: "Немецкие танки снова воюют с Россией. Нравственный вопрос. Понятно с исторической точки зрения. Хотелось бы, чтобы немцы в наши дни больше симпатизировали Польше. Не говоря уже об Украине. Разве не немецкие танки убивали украинцев 80 лет назад? Теперь они могут оградить их от варварской агрессии России".

Глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман также высказалась с позиции истории: "История смотрит на нас, а Германия, к сожалению, снова продемонстрировала несостоятельность. То, как канцлер ФРГ Олаф Шольц коммуникует на эту тему с общественностью — просто катастрофа".

У Шольца действительно специфическая мораль. Свои истинные намерения, точнее раздражение, он разоблачил, требуя от США предоставить Киеву Abrams как залог дальнейшего пребывания Leopard в степях Украины

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Но у Шольца действительно специфическая мораль. Свои истинные намерения, точнее раздражение, он разоблачил, требуя от США предоставить Киеву Abrams как залог дальнейшего пребывания Leopard в степях Украины.

В этом весь Шольц. Он и здесь лавочник. Мотивы – понятны. Немецкий канцер хотел бы, как и его предшественница, фрау Меркель видеть себя среди лидеров Европы. Однако российско-украинская война перевернула континентальную шахматную доску наоборот, усилив действительно влияние Вашингтона. Вынужденный отказ от российских энергоносителей, которыми Москва традиционно шантажировала Евросоюз, и с которым Берлин делал удобные и главное – прибыльные гешефты, открыл шлюзы для экспорта в Европу американского сжиженного газа.

Американцы доминируют и в сфере безопасности, иногда даже несколько грубо побуждая союзников с НАТО (и Германию также) тратить свои оборонные бюджеты на помощь Украине.

Вокруг США, а не Германии, сплачиваются теперь самые ярые "русофобы" Европы - страны ее восточного фланга. Поскольку именно они потерпели самые большие беды от советско-российского господства, а потому не желали бы пройти снова эти кровавые адские круги. Дошло до идеи создания альтернативной коалиции с подачи Варшавы, коалиции, которая оставила бы Германию на маргинесе антипутинских усилий

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Все больше, вокруг США, а не Германии, сплачиваются теперь самые ярые "русофобы" Европы — страны ее восточного фланга. Поскольку именно они потерпели самые большие обиды от советско-российского господства, а потому не желали бы пройти снова эти кровавые адские круги. Дошло до идеи создания альтернативной коалиции с подачи Варшавы, коалиции, которая оставила бы Германию на маргинесе антипутинских усилий. "Если согласия Германии на Leopard так и не будет, то мы будем строить меньшую коалицию государств, готовых поделиться своими современными танками с Украиной. Мы не будем пассивно наблюдать, как Украина истекает кровью", — подчеркнул премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он также не стал заворачивать причины такого поведения Берлина в дипломатические обертки: немцы "попали в ловушку, которую сами себе расставили", годами закрывая глаза на произвол россиян не только на энергетическом рынке Старого света.

Германия, несмотря ни на что, надеется на фантастический вариант завершения войны "примирением" Украины с Россией. Фантастический потому, что Москва требует признания за ней оккупированных территорий, на что Киев не пойдет в любых условиях

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Leopard, кроме прочего, мимоходом стали тестом на боеспособность бундесвера. Оказалось, что в министерстве даже точно не знают, сколько этих "зверей" хранятся в армейских боксах, и насколько они боеспособны. Словесные маневры вокруг запрета сделать "сверку", чтобы ее не потрактовали как готовность поделиться с Украиной, не выдерживают критики. В натовских кругах заподозрили, что Германия может оказаться самым слабым звеном на восточных рубежах Альянса. Чтобы хоть как-то сгладить неприятный привкус, новый глава обороны Борис Писториус распорядился таки перечесть бронемашины как "подготовку ко дню, который может наступить". В этом также есть намеки на настоящую моральную позицию Берлина на 11 месяце после наступившего дня.

Однако возвращаясь к "морали" Шольца и его кабинета, выскажу предположение, что Германия, несмотря ни на что, надеется на фантастический вариант завершения войны "примирением" Украины с Россией. Фантастический потому, что Москва требует признания за ней оккупированных территорий, на что Киев не пойдет ни при каких условиях. Но если бы вдруг так случилось, то у канцлера Шольца был бы козырь для Кремля. Мол, мы "морально" не усиливали Украину, поэтому снова "мир-дружба-жвачка". И дешевый газ…

Об авторе . Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захід".

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