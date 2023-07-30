Об этом пишет NDTV.

"Пропаганда музыки влечет за собой моральное развращение, а ее воспроизведение заставляет молодежь сбиваться с пути", - прокомментировал Азиз аль-Рахман аль-Мухаджир, руководитель департамента Министерства содействия добродетели и предотвращения порока в Герате.

С момента захвата власти Талибаном в августе 2021 года новое правительство постоянно вводит законы и правила, отражающие их строгое видение ислама, включая запрет на музыку в общественных местах.

В субботу было сожжено музыкальное оборудование на сотни долларов, большинство инструментов забрали из свадебных банкетных залов. Отмечается, что в костер попала гитара, несколько других струнных инструментов, фисгармония и табла - разновидность барабана. Также были сожжены усилители и динамики.