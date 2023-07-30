"Моральное развращение": в афганской провинции местные власти сожгли конфискованные музыкальные инструменты
В афганской провинции Герат местные власти развели масштабный костер из конфискованных музыкальных инструментов, назвав при этом музыку "развращением"
Об этом пишет NDTV.
"Пропаганда музыки влечет за собой моральное развращение, а ее воспроизведение заставляет молодежь сбиваться с пути", - прокомментировал Азиз аль-Рахман аль-Мухаджир, руководитель департамента Министерства содействия добродетели и предотвращения порока в Герате.
С момента захвата власти Талибаном в августе 2021 года новое правительство постоянно вводит законы и правила, отражающие их строгое видение ислама, включая запрет на музыку в общественных местах.
В субботу было сожжено музыкальное оборудование на сотни долларов, большинство инструментов забрали из свадебных банкетных залов. Отмечается, что в костер попала гитара, несколько других струнных инструментов, фисгармония и табла - разновидность барабана. Также были сожжены усилители и динамики.
- В Афганистане администрация Талибана приказала закрыть все салоны красоты для женщин в течение месяца, в рамках очередного ограничения доступа афганских женщин к общественным местам.
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