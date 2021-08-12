"Морально уничтожал и хотел раздеть при всех": актриса Вергелес заявила о домогательствах преподавателя Карпенко-Карого Талашко

Об этом она сообщила в комментарии НВ .

Девушка в 2009 году поступила в университет в мастерскую Талашко. Вергелес отметила, что сначала не понимала, что происходит. После окончания первого курса актер постоянно говорил о том, что хочет ее раздеть, посмотреть на размер груди.

Ранее СМИ сообщали, что актера фильма Леонида Быкова "В бой идут одни" старики ", педагога и художественного руководителя факультета дикторов-тележурналистов университета имени Карпенко-Карого Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам и абитуриенткам. О нескольких случаев написал в соцсетях сценарист Богдан Панкрухин. Он утверждает, что Талашко уже более 20 лет позволяет себе домогаться не только студенток, но и абитуриенток, которые закончили школу и пришли поступать в вуз.

Минкульт заявил, что проведет служебное расследование относительно этого события.

В Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого заявили, что жалобы на домогательства к студенткам со стороны преподавателей к ним не поступали.

Сам Талашко отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах к студенткам и заявил, что "подобного не было" .

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"У нас был момент, когда во время репетиции он меня 3 часа с разных сторон заставлял раздеваться, объяснял мне, что это важно и так далее. Я понимаю, что это профессия актерства, она за собой несет разные вещи. Но на тот момент я очень четко понимала, что здесь мы не говорим о каком-то персонаже, здесь был очень четкий посыл, у него была цель меня раздеть при всех. Я сначала останавливала все эти вещи, отшучивалась. Но когда сидят 10 или 15 студентов, которые хотят выйти в туалет, а он не выпускает их, потому что все ждут, пока я сделаю свой этюд и разденусь, то ты чувствуешь прессинг не только со стороны мастера, который для тебя является авторитетом, а и со стороны студентов", - сказала она.Вергелес отметила, что пыталась останавливать преподавателя, однако он лишь шутил и продолжал совершать над ней психологическое насилие и склонять к интиму."Я сначала позвонила отцу, мой отец с ним разговаривал. Это все не остановилось, (Талашко, - ред.) продолжал меня морально просто уничтожать", - сказала она.По словам актрисы, тогда в университете ходили слухи о том, что Талашко имеет сексуальные связи с другими студентками."Тогда уже ходили слухи о том, что с другими студентками Талашко имеет сексуальные связи. Он приглашает их к себе домой и заставляет принимать у себя душ, оставаться на ночь и тому подобное. Мы с девчонками пошли в деканат, чтобы написать заявление о том, что нам хочется, чтобы заменили мастера. Мы имели долгий разговор и нам объяснили, что предыдущий курс писал заявление, это ни к чему не привело; что вы не первые и не последние, у него есть "крыша" и это ни к чему хорошему не приведет; вас просто выгонят из университета", - сообщила Вергелес.