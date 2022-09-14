Морально-психологическое состояние оккупантов падает, им остается сдаться, - Гуменюк о ситуации на Юге
Рашисты не имеют возможности провести псевдореферендумы, а морально-психологическое состояние – падает. В ВСУ предлагают оккупантам сдаваться в плен
Об этом заявила на брифинге начальник объединенного координационного прессцентра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
"Морально-психологический дух их подразделений взорван. В частности, и успехами наших вооруженных сил на Востоке. Они осознают, что там уже так мощно ушли, то и здесь перспективы очень печальные. Поэтому им остается сложить оружие и перейти в обменный пункт", - заявила Гуменюк.
На вопрос о количестве российских пленников начальница координационного прессцентра ответила, что эта информация засекречена.
"Определенные процессы есть, но мы их сейчас не раскрываем, осознавая, что они (оккупанты,- ред.) так же отслеживают эту ситуацию и очень расстраиваются понимая сколько народа их переходит и теряет позиций. Нас этот процесс вполне устраивает, мы держим его в информационной тишины", - подчеркнула Гуменюк.
Что касается проведения рашистами псевдореферендумов, то ныне оккупанты не в состоянии их провести.
"Понятно, что референдум не только перенесен, переотложен. Все подготовка к нему упакована по коробкам и эвакуируется на левый берег. Поскольку нет у них ни шансов, ни возможностей это провести, да и времени у них на это нет, потому что постоянно продолжаются на оккупированной". территории воздушные тревоги связаны с нашим огневым контролем", - добавила Гуменюк.
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