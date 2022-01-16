Моральная и человеческая обязанность: Посол Украины призвал Германию срочно помочь Киеву с оружием

Об этом сообщает DW.

Об этом Мельник заявил накануне визита министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Украину.

По его словам, нежелание нового правительства ФРГ поставлять оружие "очень огорчает" на фоне наращивания сил РФ на границе с Украиной.

"Народ Украины очень разочарован. Сейчас настал момент истины, кто настоящий друг", - сказал Мельник.

Он добавил, что украинцам известно о договоренности коалиции следовать ограничительной политике по экспорту оружия. Но, по мнению Мельника, этот документ "не является Библией" и ныне мир находится "в самой большой опасности развертывания огромной войны в центре Европы - самой ужасной с 1945 года".

Посол подчеркнул, что в условиях, когда "Путин угрожает государственности Украины", украинцы имеют "святое право на самооборону"

"Поэтому мы обращаемся к правительству Германии, и в частности к министру иностранных дел Бербок, с просьбой срочно помочь Украине с необходимым оборонным оружием. Это моральная и человеческая обязанность", - убежден Мельник.