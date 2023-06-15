Арестович, очевидно, пытается положить начало собственной автономной политической карьере, и поэтому постоянно генерирует странные информационные поводы. Но я вижу, что это стало действительно темой для обсуждения, и это обсуждение меня удивляет. Удивляет своим пафосом, абсолютно непригодным к нынешним условиям.

"Правильно" или "неправильно" радоваться и создавать шутки из-за того, что неизвестная акула съела неизвестного россиянина? "Морализаторы", которые задают такие вопросы, реально ничего не понимают?

Арестович, видимо, закрывшись в собственном информационном пузыре, не отвечает на вопрос, на который ежедневно вынужден отвечать я. "Так что, им всем за это ничего не будет?! "

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Я слышу этот вопрос каждый день, и у меня нет ответа. Вернее, есть, но два, и оба плохие. Первый (лукавый): "Нет, будет, конечно, не может не быть возмездия за такое". Второй (искренний): "В общем, никакого адекватного и соразмерного возмездия не будет".

Ежедневно против Украины и украинцев совершаются преступления. Массовые и "единичные". И все – страшные. Недавно в Одессе убили трех человек в результате обстрела. За что? Почему? Просто потому, что русские психопаты хотят убивать украинцев.

Что может быть справедливым возмездием за все эти беззакония? Вряд ли украинцы воспримут такой справедливостью даже ситуацию, когда одного деда достанут из бункера и посадят на скамью подсудимых, чтобы отправить в комфортную камеру. Но и такого не будет, потому что никто деда под суд не отдаст и он, скорее всего, подохнет сам. И что дальше?

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Что может быть справедливым возмездием за все эти беззакония? Вряд ли украинцы воспримут такой справедливостью даже ситуацию, когда одного деда достанут из бункера и посадят на скамью подсудимых, чтобы отправить в комфортную камеру. Но и такого не будет, потому что никто деда под суд не отдаст и он, скорее всего, подохнет сам. И что дальше?

"Моралисты", обвиняющие украинцев в "обесчеловечивании", просто не говорят, что это обесчеловечиванние порождено несправедливостью невероятных масштабов, которую совершают против украинцев, и на которую нет возмездия. И это действительно будет серьезной проблемой, потому что без справедливости нельзя "закрыть" ни один вопрос. Отсутствие справедливости может порождать только ненависть, а также эту самую "дегуманизацию", потому что ты просто начинаешь на уровне инстинктов искать возмездие во всем. В том числе и в россиянине, которого почему-то сожрала акула. И на этом история не завершится, потому что в России тоже будут и техногенные катастрофы, и природные бедствия, и многие украинцы будут видеть в этом справедливость и возмездие "неизвестных сил", будут радоваться и шутить по этому поводу. А "абстрактные гуманисты" будут возмущаться, не понимая, что критическая нехватка справедливости и порождает дегуманизацию.

Когда "гуманизм" начинает распространяться на ужасных преступников, это начинает убивать гуманизм как таковой, истреблять его. Распространить "гуманизм" на всех, убрать справедливость и насытить твой мир страшными преступлениями — вот рецепт дегуманизации, и люди, претендующие на интеллектуальное первенство, должны это видеть и признавать, а не скрываться от подобной реальности.

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Об авторе. Петр Олещук, политолог

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