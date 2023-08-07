Еспресо расскажет об истории создания, основных характеристиках и особенностях БпЛА Shahed 136, которые российская армия перерисовывает на якобы свои "Герань-2".

История создания и ключевые особенности

Фото: скриншот с видео

Shahed 136 является частью целого семейства беспилотников, разработанных в Исследовательском центре авиационной промышленности Шахеда – иранской аэрокосмической компании, которая кроме этого создает и военные вертолеты. Разного рода "шахеды" начали проектировать и производить в 10-х годах, чтобы не отставать от США и Израиля в плане современного вооружения. Слово шахед переводится с арабского и персидского языков как "свидетель", или "мученик". То есть тем самым напоминая, что эти дроны – это камикадзе, которые сбивают только один раз.

Shahed 136 впервые представили на обозрение широкой публике относительно недавно – в 2020 году. Спустя всего год в Иране показали пусковую установку на грузовике для залпового пуска шахедов. В этом одно из их преимуществ – легкость запуска. Ведь контейнеры с ними можно поставить не только на грузовики, но и вагоны железнодорожных поездов, корабли и другие передвижные транспортные средства.

Еще одной важной особенностью является их дешевизна. Один иранский дрон-камикадзе Shahed 136 стоит от $20 000 до $50 000. То есть, это цена одного нового автомобиля. Для сравнения, крылатая ракета "Калибр", способная преодолевать вдвое большее расстояние, стоит $5-6 млн за единицу. Эти дроны дороже сбить, чем купить, если применить против них дорогие ракеты ПВО. Поэтому "шахеды" часто сбиваются мобильными группами разного рода пулеметами и даже стрелковым оружием.

Характеристики Shahed 136

Фото: Reuters

"Шахеды" – это баражирующие, то есть курсирующие боеприпасы. Основное предназначение таких дронов – поражение целей на дальнем расстоянии (заявленная максимальная дальность 2500 км, реальная – вдвое меньше). Их приводят по спутниковым координатам. У них очень низкая точность целеуказания. Ведь Shahed-136 самостоятельно не может находить цели и атаковать движущиеся объекты. Дрон запускают только в сторону крупных неподвижных целей.

Шахеды имеют шумный двухцилиндровый карбюраторный бензиновый двигатель MD 550 или 3W (звучит как мопед и его можно услышать за километры). Вес дрона – 200 кг плюс масса осколочно-фугасной боевой части в 30-40 кг. Длина – 3,5 метра, размах крыльев – 2,5 метра. Дрон имеет дельтаобразное треугольное крыло. Shahed 136 может летать на высоте от 60 до 4000 м со скоростью 180 км/ч (что позволяет их быстрее обнаружить и сбить).

Также интересно, что корпус беспилотника изготовляют из гетинакса (бумага. пропитанная смолой), а винт на моторе – из дерева.

Применение в войне

Фото: PvkZahid

Впервые о возможности применения Россией этих дронов заговорили летом 2022 года. Тогда, в июле, российская военная делегация посетила Иран, где им было представлено семейство шахедов. В конце августа иностранные СМИ начали друг за другом писать со ссылкой на американскую разведку, что РФ получила первую партию дронов-камикадзе, а это сотни единиц. В сентябре оккупанты начали использовать их против ВСУ, создавая большую опасность, как новый вид оружия на поле боя.

12 сентября украинские военные впервые сбили Shahed 136 вблизи г. Купянска Харьковской области. Уже через месяц ВСУ уничтожили более 200 таких дронов. Как рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, украинская ПВО в основном сбивает 80-85% этих курсирующих камикадзе. Но, несмотря на столь высокую эффективность ПВО, дроны, которые не удается сбить, представляют значительную опасность: разрушают как гражданскую, так и военную инфраструктуру, убивая и раня украинцев. Шахеды в основном применяются по несколько одновременно или волнами и направляются на одну или разные цели. Поэтому часто это десятки летающих мопедов со взрывчаткой, двигающиеся в одном направлении. К тому же шахеды используются россиянами лишь для того, чтобы истощить украинское ПВО для дальнейшего применения более мощных ракет.

Во второй половине ноября прошлого года пуски этих дронов сократились, поскольку россияне так активно их запускали, что потратили почти все, которые были доставлены из Ирана. Но уже через несколько недель, с середины декабря, когда новая партия прибыла в РФ, шахеды снова начали массово применять и бить ими по городам Украины. Украинская разведка сообщила о закупке еще более 1,5 тыс. "шахедов". В общей сложности, по данным разведки, РФ заказала за все это время более 4 тыс. этих курсирующих боеприпасов. В начале августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские террористы запустили против Украины по меньшей мере 1961 "шахед", значительная часть из которых – именно Shahed 136. То есть, на складах врагов – как минимум еще такое же количество этих дронов-камикадзе. К тому же, в июле 2023 года Россия локализовала собственное производство Shahed-136 в Татарстане за Волгой (более 1 тыс. км от Украины).

Как гражданским защититься от шахедов

Фото: Reuters

В октябре 2022 года советник министра внутренних дел Антон Геращенко призвал владельцев оружия самостоятельно сбивать вражеские беспилотники. Тогда он опубликовал видеозапись, как киевские полицейские из автоматов сбивают дрон в центре столицы. Но в самой полиции негативно оценили такие заявления Геращенко и напомнили, что граждане должны думать в первую очередь о собственной безопасности, а не о том, как сбить дрон. Тогдашний глава МВД Денис Монастырский призвал гражданских не пытаться сбивать БПЛА самостоятельно, он сказал, что лучшая помощь будет позвонить по номеру "102", чтобы зафиксировать, где именно и в какую минуту пролетал дрон.

Итак, что делать, когда вы слышите характерный звук мопедов в небе? Прежде всего, не паникуйте, попробуйте оценить обстановку вокруг. Если вы рядом с какими-либо административными зданиями, или стратегическими и военными объектами, отойдите от них, потому что целями шахедов являются немобильные крупные объекты. Конечно, лучше будет найти ближайшее укрытие и не игнорировать воздушную тревогу.

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