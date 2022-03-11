Moody's снизило до преддефолтного уровня рейтинги почти 100 крупнейших компаний России
Международное рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинги 95 нефинансовых российских компаний
Об этом говорится в сообщении агентства.
Известно, что международное рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинги 95 российских компаний после снижения суверенного рейтинга России с мусорного до преддефолтного уровня Ca.
"Рейтинги большинства компаний из списка были снижены до нового странового потолка - "Caa2". Прогнозы для всех рейтингов отрицательны, что отражает существенные риски для макроэкономической стабильности России из-за жестких и скоординированных санкций Запада, а также из-за последствий введенных Центробанком РФ мер контроля за движением капитала", – добавляют в сообщении.
- Напомним, России присвоен кредитный рейтинг Ca с отрицательным прогнозом. Обязательства с таким рейтингом являются очень спекулятивными и, вероятно, в процессе или очень близки к дефолту, с малой перспективой возврата основной суммы и процентов.
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