Монумент "Батькивщина-Мать" в Киеве подсветили цветами украинского флага
В День Независимости Украины в столице подсветили цветами государственного флага монумент "Батькивщина-Мать"
Об этом сообщает Еспресо.
24 августа, когда украинцы отмечают День Независимости, монумент "Батькивщина-Мать" засиял цветами украинского флага - синим и желтым.
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- Согласно результатам опроса в Действии по изменению символики на монументе "Батькивщина-Мать", большинство украинцев проголосовали за замену герба СССР на государственный герб. Герб СССР на щите столичного монумента будет заменен в 2023 году.
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