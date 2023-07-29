Об этом заявил гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук в интервью Украинскому Радио .

Он отметил, что соответствующее решение было принято на заседании Ученого совета музея и для переименования есть все основания. В частности, он подчеркнул, что Батькивщину-мать создали в Украине усилиями украинских рабочих, инженеров и ученых.

"Он является уникальным памятником науки и техники. Этот монумент сегодня получает вторую жизнь. Почему именно сейчас? Потому что именно сейчас, во время полномасштабного вторжения, этот монумент для киевлян, для украинцев, проживающих в Киеве, в Украине, борются с врагом, этот монумент начал приобретать другое значение", - рассказал Савчук.

Он отметил, что монумент является символом стойкости и несокрушимости украинского народа и напомнил, что он развернут к северо-востоку, в сторону России, от нападения которой сейчас защищается Украина.

Гендиректор музея выразил надежду, что Минкульт утвердит решение о переименовании монумента в канун Дня независимости Украины, 24 августа.

"Должен быть соответствующий распорядительный акт, каков приказ Министерства культуры и информационной политики. Мною был утвержден график необходимых действий, чтобы достичь этой цели в канун Дня Независимости. И это не просто автономная цель. Я все время подчеркиваю взаимосвязь этих процессов — изменения герба на щите и появление трезубца, переименование монумента, переименование музея, расширение его функций, новое осмысление, новые смыслы, новый имидж", – отметил Савчук.

Предыстория

В прошлом году в приложении "Дия" запустили голосование, которое должно было решить судьбу герба СССР на щите Батькивщины-матери. Согласно результатам опроса, большинство украинцев проголосовали за замену герба СССР на государственный герб .

В то же время народный депутат Владимир Вятрович высказался против замены герба СССР трезубцем, заявив, что монумент является полностью советской скульптурой и украинизировать его невозможно. Минкульт заявил, что демонтировать монумент неправильно.

"Сносить памятку, которая является одной из визиток Украины, которая смотрит на восток, огромная сама по себе, и является аттракцией для многих туристов, мне кажется абсурдом в это время. У нас есть на что тратить средства… Заниматься демонтажем "Батькивщины-матери", думаю, это можно делать только в болезненном воображении ярых патриотов", - сказал глава ведомства Ткаченко.

Минкульт реализует масштабный проект, предусматривающий замену герба СССР на щите монумента "Батькивщина-мать" в Киеве гербом Украины.

25 июля в Минкульте заявили, что трезубец для "Батькивщины-матери" планируют изготовить из европейского металла, поскольку сталь, предоставленная металлургическим комбинатом "Запорожсталь", не отвечает техническим требованиям.

"Указанная комбинатом сталь имеет разную толщину, что может изменить вес всей конструкции. Кроме того, материал из комбината имел значительное количество повреждений, что осложнило и замедлило бы подготовительные работы", - отмечает Минкульт.

28 июля Запорожсталь назвала отказ Министерства культуры и информационной политики от бесплатно предоставленной украинской стали для трезубца "Батькивщины-матери" из-за несоответствия техническим требованиям безосновательным.

"Мы уверены, что сталь изготовлена на "Запорожстали" подходит для производства трезубца. Комбинат не согласен с выводами Министерства культуры и информационной политики Украины и приведенного акта дефектовки. Считаем предъявленные претензии пристрастными и безосновательными и будем защищать честь украинского производителя и украинской стали", - говорится в сообщении.