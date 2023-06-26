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"Монстр, созданный Путиным, действует против своего создателя", - Боррель о мятеже ЧВК Вагнера

26 июня, 2023 понедельник
13:23
Мир

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что мятеж наемников ЧВК Вагнера демонстрирует трещины в военной силе России, вызванные войной в Украине

Об этом сообщает Reuters.

"Политическая система демонстрирует слабость, а военная мощь дает трещину", – сказал Жозеп Боррель в Люксембурге перед встречей министров иностранных дел ЕС.

Представитель Европейского Союза также назвал тревожным, что Россия, ядерное государство, может войти в фазу политической нестабильности. Он добавил, что ситуация в РФ - это время для ЕС продолжать поддерживать Украину больше, чем когда-либо.

"Монстр, которого Путин создал вместе с Вагнером, этот монстр его сейчас кусает, монстр действует против своего создателя", - подчеркнул Боррель.

Мятеж Пригожина в России

В течение нескольких месяцев между финансистом ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.

Тогда российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Предводитель вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников идут на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ЧВК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Однако вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности руководителя ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевые лагеря: "За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент , когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита российская кровь - с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Впоследствии Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа России. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня российские СМИ сообщили, что предводитель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин остается под следствием по делу об организации мятежа в России, расследование продолжается, несмотря на заявления Кремля о закрытии дела.

В Институте изучения войны считают , что соглашение, достигнутое при посредничестве Лукашенко, очень вероятно, устранит ЧВК Вагнера под руководством Пригожина в ее нынешнем виде, хотя некоторые элементы организации могут продолжать существовать в подчинении минобороны РФ.

ЕС
Владимир Путин
Война с Россией
Жозеп Боррель
Мятеж Вагнера
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